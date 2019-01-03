Почти 40 жертв и новая угроза: появились свежие плохие новости из Магнитогорска

В Магнитогорске количество жертв обрушения подъезда многоэтажки возросло до 38 человек / mchs.gov.ru

В Магнитогорске Челябинской области Российской Федерации число жертв обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов снова возросло и составило 38 человек.

В Магнитогорске 38-й жертвой обрушения подъезда стала женщина, ее тело нашли под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МЧС России.

На сайте министерства в четверг, 3 января, появилось сообщение, в котором говорилось, что в городе продолжаются работы по разбору завалов, при этом сохраняется угроза дальнейшего обрушения части многоэтажки.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 21 жертве. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца. Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.