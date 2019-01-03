Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и конец спасательных работ

В Магнитогорске число жертв обрушения подъезда многоэтажки возросло до 39 человек / mchs.gov.ru

В российском Магнитогорске Челябинской области количество жертв обрушения подъезда одного из жилых многоэтажных домов возросло до 39 человек.

В Магнитогорске на месте обрушения подъезда завершены поисково-спасательные работы, сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, пишет Интерфакс.

По его словам, из 39 тел, найденных под завалами, 38 были опознаны, а больше людей под завалами нет.

"…МЧС здесь (на месте обрушения подъезда многоэтажки — Ред.) делать нечего. Работа завершена", — заявил чиновник.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 38 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.