Раскрыты важные подробности обрушения развлекательного центра в Новочеркасске

В Новочеркасске в результате обрушения части здания развлекательного центра никто не погиб, утверждают местные власти / donday.ru

В российском городе Новочеркасск обрушилась часть бывшего промышленного здания завода "Магнит", площадь обрушения составила около 300 квадратных метров.

В Новочеркасске здание обрушилось с первого по четвертый этажи, ущерб от инцидента — небольшой, рассказал ТАСС глава администрации города Игорь Зюзин.

По данным агентства, в пресс-службе администрации Новочеркасска уточнили, что в здании находился развлекательный и офисный центр, и оттуда успели эвакуировать посетителей.

"В бывшем промышленном здании завода "Магнит" обрушилась одна из секций. Погибших, пострадавших нет, здание не работало. Из 7 тысяч квадратных метров всего здания обрушение составило около 300 квадратных метров… и завалами это не назовешь", — заявил Зюзин.

Ранее сообщалось, что вечером 3 января в Новочеркасске рухнула часть 4-этажного здания офисного и развлекательного центра. Здание обрушилось около 17:30 на ул. Буденновской. Очевидцы чрезвычайного происшествия утверждают, что в окнах центра горел свет.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.