В России рухнуло здание развлекательного центра

В РФ рухнула часть здания офисного и развлекательного центра / donday.ru

В четверг вечером, 3 января, в российском городе Новочеркасск рухнула часть 4-этажного здания офисного и развлекательного центра.

Здание обрушилось около 17:30 на ул. Буденновской, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает DonDay Новочеркасск со ссылкой на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города.

Издание отметило, что на месте происшествия работают спасатели, врачи и полицейские, туда стягивают все оперативные службы города. Пока неизвестно, были ли люди в обрушившейся части здания.

"...Тем не менее очевидцы ЧП (чрезвычайное происшествие — Ред.) утверждают, что в окнах горел свет", — говорится в материале.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.