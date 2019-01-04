Польский митрополит высказал недовольство в связи с автокефалией ПЦУ

Митрополит Савва протестует против снятия анафемы с Филарета / Фото: kremlin.ru

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо патриарху Вселенского патриархата Варфоломею, в котором высказал ряд замечаний в связи с предоставлением Томоса украинской церкви.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП, польский иерарх отметил, что анафему с патриарха Филарета должен был снимать, по церковным законам, тот, кто ее накладывал.

"В любом случае у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Митрополиту Епифанию, а в действительности светскому человеку, нанесен вред", - сказано в тексте письма.

Отмечается, что оригинал письма был направлен в Константинопольский патриархат, а копии – поместным церквям. Таким образом письмо попало к главе УПЦ МП Онуфрию.

Как ранее сообщалось, после получения Украиной Томоса об автокефалии ПЦУ, которое торжественно состоится в Стамбуле 6 января, общины УПЦ МП начнут переход к новосозданной церкви, при этом придерживаясь определенных канонов.