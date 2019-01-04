"Русофобский проект": в Сербской церкви закатили истерику из-за томоса для Украины

В Сербии прокомментировали томос для Украины

В Сербской православной церкви критически оценили процесс предоставления автокефалии единой поместной церкви в Украине.

"Шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистировании" униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьезную угрозу единство православия в целом", - сказано в рождественском послании Сербской церкви.

При этом в СПЦ отметили, что тема церковной автокефалии не должна использоваться для решения политических задач, передает Интерфакс.

"В случае, если по логике этого мира автокефалия будет пониматься как-то иначе, как элемент государственного суверенитета, национальной самобытности и обособления, тогда она не способствует единству и созиданию Церкви, но провоцирует самовольство и самодовольство. И она становится, как ни парадоксально, хулой на Святого Духа", - сказано в послании.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей обратился к православным иерархам из-за томоса для Украины.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения томоса.