В США выставлен на продажу один из самых знаменитых небоскребов мира

Chrysler Building / webuildvalue.com

Владельцы небоскреба Chrysler Building в Нью-Йорке выставили здание на продажу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что 90 процентов небоскреба принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council (фонд приобрел эту долю в 2008 году за $800 млн). Еще 10 процентами владеет работающая в сфере недвижимости компания Tishman Speyer Properties.

Опрошенные газетой эксперты сомневаются, что за Chrysler Building удастся выручить $800 млн, так как зданию требуется ремонт и техобслуживание.

Chrysler Building был построен в восточной части Манхэттена в 1930 году. Это здание было самым высоким в мире до того, как 11 месяцами позже на Манхэттене построили Empire State Building.

В ноябре прошлого года стало известно, что компания The Trump Organization, принадлежавшая Дональду Трампу до его избрания президентом США, намеревалась подарить президенту РФ Владимиру Путину элитную квартиру-пентхаус в стоэтажном небоскребе "Трамп-Тауэр", который планировалось построить в Москве.