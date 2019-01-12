СМИ сообщили о выдвижении дочери Трампа в президенты Всемирного банка

Иванка Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать кандидатом на пост президента Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает Financial Times, также рассматривается кандидатура бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, замглавы Минфина по международным делам Дэвида Мальпасса и главы Агентства США по международному развитию Марка Грина.

ВБ рассчитывает выбрать нового президента к апрелю.

По традиции президентом ВБ становится гражданин США - страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.

В декабре прошлого года Украина получила 350 млн евро под гарантии Всемирного банка.

"Деньги сегодня поступили в государственный бюджет Украины. Deutsche Bank предоставил нам кредит на €349,3 млн", - сообщили в Минфине Украины.