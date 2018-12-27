Всемирный банк

Украина получила 350 млн евро под гарантии Всемирного банка (ВБ).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Деньги сегодня поступили в государственный бюджет Украины. Deutsche Bank предоставил нам кредит на €349,3 млн", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по этому кредиту было использовано $375 млн в эквиваленте по общей гарантии ВБ на $750 млн.

Следующий кредит под неиспользованную часть гарантий Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года.

19 декабря сообщалось, что в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка утвердили выделение Украине финансовой поддержки для продолжения реформ - в виде $750 млн финансовых гарантий.

Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики страны stand-by в объеме $3,9 млрд. Первый транш кредита в рамках программы составит $1,4 млрд.