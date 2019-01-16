Смертельный взрыв в Магнитогорске: стала известна судьба жильцов поврежденной многоэтажки

В Магнитогорске расселят жильцов многоэтажки, поврежденной в результате взрыва / 74.mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин поручил расселить жильцов многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, часть которого обрушилась в результате взрыва, из-за чего погибли десятки людей.

Глава РФ поручил расселять жильцов поврежденного дома губернатору Челябинской области Борису Дубровскому на совещании с членами правительства, пишет Интерфакс.

"…Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье", — заявил российский лидер.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.