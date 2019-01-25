"Не режим Путина": Сорос назвал главную угрозу для открытых обществ

Си Цзиньпин — главная угроза для открытых обществ, полагает Джордж Сорос / Скриншот видео с youtube.com

Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что глава Китая Си Цзиньпин является самой опасной угрозой для открытых обществ, и режим президента Российской Федерации Владимира Путина его также беспокоит.

В КНР искусственный интеллект могут использовать для закрепления тоталитарного контроля, рассказал миллиардер, выступая в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает BBC News Україна.

Сорос подчеркнул, что Китай не является единственным авторитарным режимом в мире, но он самый богатый, сильный и технологически наиболее продвинутый.

"Это делает Си Цзиньпина самой опасной угрозой для открытых обществ", — сказал филантроп.

Напомним, в декабре 2018 года директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина говорил, что для национальных интересов США Китай представляет гораздо более опасную угрозу, чем РФ.