"Не режим Путина": Сорос назвал главную угрозу для открытых обществ

В Китае искусственный интеллект могут использовать для закрепления тоталитарного контроля, полагает миллиардер.
Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что глава Китая Си Цзиньпин является самой опасной угрозой для открытых обществ, и режим президента Российской Федерации Владимира Путина его также беспокоит.
В КНР искусственный интеллект могут использовать для закрепления тоталитарного контроля, рассказал миллиардер, выступая в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает BBC News Україна.
Сорос подчеркнул, что Китай не является единственным авторитарным режимом в мире, но он самый богатый, сильный и технологически наиболее продвинутый.
"Это делает Си Цзиньпина самой опасной угрозой для открытых обществ", — сказал филантроп.
Напомним, в декабре 2018 года директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина говорил, что для национальных интересов США Китай представляет гораздо более опасную угрозу, чем РФ.