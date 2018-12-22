Контрразведка США считает Китай опаснее России

22 декабря 2018, 19:59

Американские спецслужбы заверили, что деятельность Москвы меркнет перед Пекином.

США-Китай
США опасаются угрозы со стороны Китая / Фото: Reuters

Для национальных интересов США Китай представляет гораздо более опасную угрозу, нежели Россия.

"Это не только вопрос того, что происходит внутри США. Китай является угрозой с точки зрения безопасности экономики, с точки зрения военных отношений и на глобальном уровне. Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно - стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не только проблема США", - сказал в интервью  BBC директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина.

Глава контрразведки США уверяет, что риск со стороны России "меркнет по сравнению с угрозой со стороны Китая".

По словам Иванины, за последние месяцы Минюст США предъявил обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая. Шпионы из этой страны действуют во многих учреждения США.

"Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 000 китайских студентов. Это прекрасная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", - отметил он, добавив, что такая же угроза наблюдается в Великобритании и других странах.

Иванина предостерег компании, которые ведут бизнес в Китае об угрозе со стороны правительства этой страны.

Напомним, ранее в контрразведке США посоветовали болельщикам на ЧМ-2018 беречь гаджеты от российских хакеров.

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Россия США Китай опасность контрразведка
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