У Мадуро жестко ответили на ультиматум стран Евросоюза

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / ЕРА/UPG

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, отверг ультиматум стран Евросоюза по выборам в стране.

Об этом сообщает El Universal.

"Европа дает нам восемь дней на что? С чего вы взяли, что можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы? (...) Никто не может устанавливать нам сроки, или говорить нам, будут проводиться выборы в Венесуэле или нет", - приводит издание слова Арреасы.

Министр призвал страны ЕС "посвятить себя своим делам и уважать самоопределение народов".

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.