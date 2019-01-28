"Людям надоел император-захватчик": эксперт объяснил, почему 2019-й станет для РФ драматическим

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Главная причина, по которой 2019 год станет для России драматическим, это углубление мирового экономического кризиса и его последствия для рядовых россиян, которые все меньше доверяют президенту Владимиру Путину.

Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на Главреде.

"Россия ушла с рынков, прекратила работать через стабильные банковские и финансовые институты. Российская экономика замыкается в себе... 2019 год только усугубит эту ситуацию... мировой кризис усиливается, он перешел в производственную фазу, лишних денег нет, деньги становятся дорогими, каждый сам за себя отвечает. Российские миллиардеры от своих денег не откажутся. А значит, бремя придется перекладывать на россиян. Это будет означать рост цен, прекращение увеличения зарплат и пенсий, постоянную работу "печатного станка". Так что 2019-й будет для россиян драматическим", - считает Соскин.

Читайте такжеРоссийский политолог спрогнозировал, когда Украина и РФ подружатсяСитуацию усугубляет стремительное падение рейтинга действующей российской власти.

"Пенсионной реформой", на которую пошел Путин и которая, по сути, является геноцидом против собственного населения, он подорвал свои основы как лидера и верхушки правящего режима. И дальше ситуация будет только усугубляться. В результате масса народа, проживающего в России, начинает уже просто ненавидеть Путина. Постоянное жизнерадостное состояние Путина и (премьера Дмитрия) Медведева, их лица, пышущие здоровьем, их бравада тем, как они кушают, пьют, отдыхают и развлекаются - все это приводит к тому, что народ просто начинает их ненавидеть, потому что власти хорошо, а всем плохо", - отмечает эксперт.

Президент РФ, подчеркивает Соскин, отдалился от россиян: "Людям надоел уже император-захватчик, который решает чужие вопросы, но не занимается внутренними проблемами своего собственного народа. В этом проблема Путина. И беда его в том, что у России нет возможности для развития экономики".