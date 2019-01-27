В порту Венесуэлы прогремел мощный взрыв

Взрыв в Венесуэле / twitter/inea_venezuela

В воскресенье, 27 января, в порту Ла-Гуайра в Венесуэле произошел мощный взрыв.

Как сообщает El Nacional, на месте находятся пожарные расчеты.

Причина взрыва и обстоятельства ЧП устанавливаются. Данные о пострадавших не поступали.

Reportaron explosión en instalaciones del Puerto de La Guaira https://t.co/glfoAKHR32pic.twitter.com/R6FHhkZS2V — El Nacional (@ElNacionalWeb) 27 января 2019 г.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.