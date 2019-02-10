Россия подготовила резолюцию Совбеза ООН по Венесуэле

Совбез ООН / Reuters

Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"Совет безопасности призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер и поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", - сказано в документе.

Этот механизм, выработанный Мексикой, Уругваем и членами Карибского сообщества, предусматривает запуск диалога по урегулированию ситуации в боливарианской республике и достижение соглашения между сторонами конфликта.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.