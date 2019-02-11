В Беларуси подросток устроил резню в школе

место происшествия / tut.by

Ученик одной из школ в городе Столбцы (Беларусь) напал с ножом на учительницу и учащихся, педагог и один из подростков скончались.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Беларуси.

"В 8.05 в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступило сообщение о том, что ученик УО "Средняя школа №2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Подозреваемый с места происшествия скрылся, в шести районах Минской области введен план "Сирена".

Позже ученика задержали. Им оказался о старшеклассник, 2003 года рождения. Отмечается, что ножевые ранения он нанес "в ходе внезапно возникшего конфликта".

17 октября прошлого года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек - шестнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек. Стрелок покончил с собой.