Беларусь вооружает пограничников и усиливает охрану границы с Украиной

Белорусский пограничник / gpk.gov.by

В Беларуси продолжается поэтапное усиление границы, в том числе, на украинском направлении.

В частности, увеличивается численность пограничников и инженерное оборудование границы: на южных рубежах Беларуси в 2018 году выставлено новое подразделение – пограничный пост "Наровля", а еще ряд подразделений претерпел серьезные качественные преобразования, как по штатной численности, так и по техническому оснащению.

"На сегодняшний день уже сформированы штаты маневренных групп. На украинском направлении проводятся организационные мероприятия по их комплектованию, а также оснащению вооружением и техникой. В дальнейшем аналогичный подход будет реализован на прибалтийском и польском направлениях", - рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко поставил перед белорусскими силовиками задачу усилить погранконтроль на границе с Украиной.