Лукашенко потребовал закрыть белорусскую границу от "беды из Украины"

Президент Беларуси Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Станиславом Засеми и председателем Госпогранкомитета страны Анатолием Лаппо затронул вопрос об усилении погранконтроля на границе с Украиной.

"Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно... Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - цитирует Лукашенко информагентство БелТА.

Лукашенко напомнил о недавнем случае задержания на границе человека с целым арсеналом оружия.

"Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо", - отметил он.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другой город, из-за того, что Беларусь голосует против всех инициатив Киева в организации.