Почему Белорусской церкви автокефалия не светит

Игорь Эйдман

социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

23 сентября 2018, 11:33

Лукашенко не пойдет на обострение с Путиным.

Лукашенко, церковь
Лукашенко не хочет проблем с Россией

На днях Архиепископ Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) Святослав Логин заявил о том, что БАПЦ поддерживает предоставление Томоса об автокефалии украинской церкви и сама намерена добиваться официального получения статуса автокефалии.

Но у меня есть сомнения относительно того, что официальная, признанная Константинополем автокефалия православной церкви в Беларуси при действующей власти возможна. Александр Лукашенко, как Петр Порошенко в Украине, не поддержит независимость православной церкви в своей стране.

Отношения между Лукашенко и Путиным очень сложные – судя по всему, они друг друга Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦтерпеть не могут.

Но и на открытый конфликт с Путиным Лукашенко не пойдет – он для этого слишком уязвим. Я уже неоднократно писал о том, что аншлюс Беларуси вполне вероятен. Лукашенко, уже много лет сидящий у власти, везде наставил своих людей. Но, как известно, диктаторов зачастую быстро и легко предают их же ставленники. Лукашенко – известный самодур, и его в белорусской власти хоть и боятся, но многие не любят. И Путин для многих в этой "элите" предпочтительнее, нежели "бацька": они думают, что при Путине будут вольготнее жить, потому легко могут предать Лукашенко.

Белорусский президент, понимая, что его позиции не так уж сильны, не пойдет на открытый конфликт с Путиным.

Для России же вся эта история с автокефалией православных церквей очень важна. Хотя сложно представить, чтобы кого-то в Европе волновали какие-то церковные разборки. В европейских странах церковь живет своей жизнью, и "поляна", которая ей отведена в современном мире, не настолько большая.

Читайте такжеВсе только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦОднако, для Путина это очень важно. Всеми правдами и неправдами хозяин Кремля стремится сохранить господство Русской православной церкви над восточнославянскими православными общинами.

Путин, естественно, никогда не позволит Лукашенко поддержать автокефалию православной церкви. БАПЦ – организация достаточно маргинальная и маловлиятельная в стране. Ее вообще нет смысла обсуждать. А руководство РПЦ в Белоруссии, как и в России, не самостоятельно и не пойдет против Гундяева и Путина. Потому я думаю, что автокефалия Белорусской православной церкви в ближайшее время невозможна.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для "Главреда"

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