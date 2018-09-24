Украина призвала перенести переговоры по Донбассу из Минска

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко / УНИАН

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другой город, из-за того, что Беларусь голосует против всех инициатив Киева в организации.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси... Наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против"... Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал... Что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу", - сказал Ельченко в эфире телеканала "Прямой".

Читайте такжеТолько не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенестиВ частности, в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 18 сентября, Беларусь проголосовала против включения в повестку пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", внесенного президентом Петром Порошенко.

По словам Ельченко, то, что "они (Беларусь) поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет", выглядит "странно".

Накануне, экс-президент Украины и представитель в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом. По его словам, украинская сторона была обманута, когда в 1994 году подписала Будапештский меморандум, фактически лишивший ее ядерного оружия.