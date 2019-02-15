Россия покупает британских депутатов и чиновников, чтобы спастись от санкций – Financial Times

Билл Браудер / Радио Свобода

Билл Браудер, глава Hermitage Capital, на слушаниях в Палате общин британского парламента сообщил, что у него есть доказательства, как российские компании платят депутатам Палаты лордов и экс-чиновникам правительства за блокирование санкций в отношении нарушителей прав человека в России. Речь идет о санкциях в рамках "поправки Магнитского", которую приняли в Великобритании весной 2018 года.

"Есть члены Палаты лордов, бывшие правительственные чиновники и советники правительства, которые получили деньги из России, чтобы лоббировать саботаж "поправки Магнитского". Поэтому я выступаю за запрет лоббирования членами британского парламента интересов иностранных государств. Я готов предоставить все письменные доказательства в подтверждение своих обвинений", - цитирует Браудера Financial Times.

В качестве примера, он привел Грега Баркера, бывшего министра энергетики Великобритании от Консерватиной партии, который является председателем EN+, холдинговой компании, контролируемой российским олигархом Олегом Дерипаской. "Лорд Баркер был ведущим лоббистом в Вашингтоне против введения санкций в отношении компании Дерипаски и его усилия помогли повлиять на решение США снять их", – заявил Браудер.

Браудер выступил в британском парламенте в рамках рассмотрения вопроса о будущей санкционной политике Великобритании. Его особое внимание было уделено тому, почему никто из россиян не был включен в британскую версию списка Магнитского.

Великобритания приняла первую часть "акта Магнитского" в 2017 году. Документ касается заморозки активов тех, кто причастен к нарушениям прав человека. Британская "поправка Магнитского" была включена в законопроект по борьбе с отмыванием денег после отравления в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Читайте такжеУкраинский "список Магнитского": в России вспомнили о международном праве"Акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В "список Магнитского" включили ответственных за нарушения прав человека. Позднее свой "акт Магнитского" приняли Канада и страны Балтии.

В свою очередь, Россия обвиняет Браудера в том, что он возглавляет организованную преступную группировку для организации тяжких экономических преступлений и в ноябре 2018 года выдвинула против него новые обвинения. В декабре 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Браудера.

Ранее нардеп Борислав Береза заявил о том, что после захвата россиянами украинских кораблей и пленения военнослужащих ВМС Украины, Киеву необходимо создавать свой "список Магнитского".