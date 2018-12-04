В Раде предложили создать свой санкционный "список Магнитского" из-за конфликта с РФ на Азове

Зал заседания Верховной Рады / УНИАН

Нардеп Борислав Береза заявил о том, что после захвата россиянами украинских кораблей и пленения военнослужащих ВМС Украины, Киеву необходимо создавать свой "список Магнитского". "К сожалению, коалиция его (список — "Главред") почему-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим", — заявил он в эфире телеканала "Прямой".

По мнению парламентария, по новосозданному списку должны будут задерживать за рубежом всех, причастных к задержанию украинских моряков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ узнали, как украинские моряки бились с россиянами в Азовском море.