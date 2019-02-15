В США передумали вводить санкции против российских банков – СМИ

Сбербанк РФ / РБК

Новая версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков. В карточке законопроекта на сайте конгресса США его пока нет.

Как сообщает РБК, прошлогодняя версия документа предусматривала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких российских финансовых институтов из перечисленных: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Новые санкции предлагается ввести только против российских госбанков, которые, по мнению Вашингтона, поддержали вмешательство в дела других государств.

Как ранее сообщалось, сенаторы США от республиканской и демократической партий внесут законопроект о санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга.