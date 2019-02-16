Когда упадет постсоветская империя Путина – Bloomberg

16 февраля 2019, 07:14

Москва неуклонно теряет свое влияние в постсоветских странах.

Владимир Путин
Владимир Путин / Интерфакс

Осенью 1991 года, когда республики от Армении до Украины объявляли независимость от Советской империи, советник Михаила Горбачева пытался убедить его отпустить их. "Как только Россия возродится, они вернутся", - был уверен тогда его советник. Первый президент РФ Борис Ельцин предполагал, что потребуется 20 лет, чтобы восстановить традиционную сферу влияния России.

Сейчас Россия - энергетическая и ядерная сверхдержава, построенная на слабых демографических основах, которая в новом многополярном мире борется со своими основными конкурентами: Китаем, США и Европейским союзом, - пишет Bloomberg Businessweek.

Преемник Ельцина, Владимир Путин, смог создать сильное российское национальное государство, чему способствуют такие смелые шаги, как аннексия Крыма, считает директор Украинского научно-исследовательского института в Гарвардском университете Сергей Плохий. Но успех Путина в государственном строительстве отпугнул другие бывшие советские государства и помешал его проекту восстановления постсоветской империи.

Читайте такжеПутин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния - Foreign AffairsРоссия пыталась соблазнять или принуждать своих соседей разными способами: предлагать дешевый газ, покупать объекты стратегической инфраструктуры, вводить эмбарго на торговлю и энергетику, вмешиваться в выборы и использовать военную силу. Путин, конечно, выиграл Крым для России, а российские войска оккупировали отколовшиеся регионы Приднестровья в Молдове, Донбасса в Украине и Абхазию и Южную Осетию в Грузии, но в результате он потерял шанс на стратегическую интеграцию по крайней мере с двумя из этих стран.

Многое зависит от того, чего на самом деле хочет добиться Путин. Федор Лукьянов, который возглавляет Совет по внешней и оборонной политике в Москве, говорит, что Россия больше не видит свое "ближнее зарубежье" как единое пространство. Литва, Армения и Узбекистан - радикально разные страны, к которым Москва применяет разные подходы. Украина уникальна, это экзистенциальный вызов как российской идентичности, так и геополитики. "Никто в Москве больше не говорит о сфере влияния на Украину", - говорит Лукьянов, добавляя, что Россия потеряла рычаги влияния на Киев и может только сидеть и смотреть, как пройдут выборы в 2019 году.

Развивающийся многополярный мир предоставил правительствам таких стран, как Грузия, Украина, Молдова и республики Центральной Азии, больше возможностей для противостояния Кремлю

Это не значит, что все кончено. Любой, кто утверждает, что Украина потеряна для России навсегда, должен взглянуть на историю, и сколько раз Украина меняла направление с Востока на Запад и обратно. По словам Лукьянова, продолжение саморазрушительного олигархического правления в Киеве не позволит ему вписаться в любую сферу влияния, кроме российской. Интересы Москвы в данном регионе коренятся в многовековой истории, а также в глубокой самоидентификации России как великой державы.

В 2011 году Путин серьезно задумался о создании стабильной зоны безопасности, не допуская страны ближнего зарубежья в орбиту ЕС и НАТО. Вместе с президентами Беларуси и Казахстана он основал таможенный союз, который вскоре перерастет в ЕАЭС, блок с собственной зоной свободной торговли, правилами и ценностями.

Читайте также"Она уплыла": российский журналист объяснил поражение Путина по УкраинеС тех пор Путин убедил присоединиться к блоку еще две бывшие советские республики - Армению и Кыргызстан. Армения подписала соглашение в 2014 году после отказа от планов о свободной торговле с ЕС. Путин также убедил тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не подписывать торговое соглашение с ЕС в 2013 году, но это вызвало Революцию достоинства в Киеве, отставку Януковича и ответную военную интервенцию России в Украине, которая продолжается сейчас на Донбассе.

События в Украине стали серьезным ударом по планам России. До аннексии Крыма поддержка вступления Украины в НАТО среди населения составляла примерно 20%, военный нейтралитет был прописан в законе, и НАТО почти не видело угрозы со стороны России. Эта ситуация cейчас полностью изменена. НАТО усиливает свою оборону в странах Балтии. Новые лидеры Украины пошли дальше и подписали торговое соглашение с ЕС вместе с Молдовой и Грузией. А Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции евроатлантические устремления. Поскольку избиратели в Крыму и на Донбассе больше не голосуют, пророссийские партии не имеют шансов на выборах в Украине в марте и октябре.

Для стран, присоединившихся к ЕАЭС, результаты также оказались неутешительными. Это происходит главным образом из-за последствий падения российской валюты и экономики, которые пострадали от введения западных санкций и более низких цен на нефть. До 2017 года Россия была главным экспортным направлением только для одного бывшего советского государства, Беларуси. Все остальные тянулись в ЕС или Китай.

Москва по-прежнему имеет влияние на своих соседей, учитывая поставки энергии, военную мощь и большие русскоязычные общины в некоторых из этих стран. В Кремле также могут рассчитывать на коррумпированную элиту в данных странах и ослабление поддержки со стороны Запада.

Но, по словам Томаса де Ваала, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир, Москва всеравно неуклонно теряет свое влияние в постсоветских странах. Развивающийся многополярный мир предоставил правительствам таких стран, как Грузия, Украина, Молдова и республики Центральной Азии, больше возможностей для противостояния Кремлю.

Ранее сообщалось, что внешняя политика России и борьба за статус "великой державы" движет ее экономику в пропасть. Бюджет РФ не выдержит огромных расходов на военные авантюры Путина в других странах.

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