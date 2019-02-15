Полк Азов сотрудничает с экстремистами США для защиты белой расы – Bellingcat

Полк Азов обвинили в сотрудничестве с экстремистами и расизме / Facebook полка "Азов"

Представители полка Азов систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами с целью продвижения собственной международной программы на мировом уровне.

"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию Азова, сказал Bellingcat, что движение искало "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, и надеялось" наладить контакты с американскими военными", - сказано в расследовании Bellingcat.

В публикации авторы рассказывают о встречах представителей Азова с американскими праворадикалами. Общался с украинцами и ныне покойный Андрей Онещук, который был членом насильственной американской неонацистской организации Atomwaffen Division.

"В подкасте Азова Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, как привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к Азову, - отмечает Bellingcat.

Журналисты также выяснили, что в 2018 году Национальный корпус активно поддерживал идею норвежца и революционера-националиста Иоахима Фурхольма, который призывал привлечь американских радикалов к войне на Донбассе.

Читайте такжеБилецкий рассекретил, какие гранатометы США попали в полк "Азов""Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", - сказано в расследовании.

В Bellingcat заявили о наличии у них доказательств сотрудничества Национального корпуса с бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.

"В звуковых утверждениях, найденных Bellingcat, эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами – ред.) обобщена международным секретарем политического крыла Азова Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", - заключают журналисты.

Напомним, новый закон о бюджетном финансировании США содержит пункт о запрете предоставления любой помощи полку Нацгвардии Азов.