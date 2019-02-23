"Кошмар, что происходит": Прилепин пожаловался на большие потери в рядах боевиков

Прилепин пожаловался на гибель соратников, которых он бросил на Донбассе / kp.ru

Одиозный российский писатель Захар Прилепин, известный сотрудничеством с боевиками ДНР, пожаловался на большие потери в его подразделении на оккупированном Донбассе.

"Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но... кошмар, что происходит. Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые", - написал он в Facebook.

Приспешник боевиков заявил, что для его сторонников настали самые тяжелые месяцы за четыре года военных действий. Он пожаловался на интенсивность обстрелов и значительное количество погибших.

"Больше не знаю, что сказать. Гибнут друзья", - написал Прилепин.

Напомним, ранее Прилепин передумал воевать вместе с боевиками "ДНР" и убыл в Россию. За что донецкие террористы назвали его "сказочно лживым пид*расом".