Российский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times

25 февраля 2019, 12:40

Константин Килимник попал в центр внимания за его контакты с бывшим главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом.

Константин Килимник
Константин Килимник / CNBC

За почти два года, в течение которых специальный прокурор Роберт Мюллер расследует возможный сговор между Россией и президентом США Дональдом Трампом во время выборов 2016 года, самый большой резонанс вызвала фигура некого Константина Килимника. Об этом идет речь в материале The New York Times, перевод которого публикует Главред.

Маленького роста, владеющий несколькими языками, 49-летний политический консультант Константин Килимник попал в центр внимания спецпрокурора Роберта Миллера за его контакты с бывшим главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом.

Килимник родился в Кривом Роге. Уже свободно владея русским и украинским языками, он изучал шведский и английский языки в советской академии военных языков, которая была учебным полигоном для ГРУ. Со временем он присоединился к российской армии в качестве переводчика и некоторое время работал в Швеции в российской компании по экспорту вооружений.

Читайте такжеДональд Трамп согласился на допрос у Мюллера. С рядом условийВ хаотичные годы после распада Советского Союза, Килимник остался без постоянного иточника дохода. Долгое время он работал внештатным переводчиком, прежде чем устроиться на работу в 1995 году в московский офис Международного республиканского института.

В институте Килимник познакомился с группой дерзких молодых американцев, которые в конечном итоге станут ключевыми игроками в среде Манафорта и предвыборной кампании Трампа. В апреле 2005 года, Килимника уволили из института, после того, как возникли подозрения, что он передавал ФСБ России информацию о конференции института в Словакии.

Килимник быстро заслужил доверие у Пола Манафорта, который тогда работал политическим и бизнес-консультантом у украинского олигарха Рената Ахметова и российского олигарха Олега Дерипаски. Как раз поэтому, Килимник был ценным источником информации для американского посольства в Киеве, потому что не скрывал реальные мотивы местных олигархов, финансирующих партии, на которые он работал.

Килимник всегда настойчиво отрицал свои связи с российкой разведкой, но для политиков и олигархов, которые были клиентами Манафорта, он всегда оставался креатурой Москвы. К примеру, в комманде экс-президента Украины Виктора Януковича, Килимник был "известен как представитель России". Именно с помощью Манафорта и Килимника, Янукович и стал президентом Украины в 2010 году.

Начиная с 2014 года, когда Янукович убежал в Россию и началась агрессия против Украины, Килимник использовал свой доступ к американским дипломатам для урегулирования конфликта на Донбассе на условиях Кремля. Мирный план, предлагаемый Килимником, предусматривал ослабление американских санкций против России и должен был стать крупной победой внешней политики Кремля.

Внутри Украины Килимник сотрудничал с пророссийскими политическими силами с целью их победы на парламентских выборах. Касательно президентских выборов 2019 года, то Килимник даже предлагал вариант выдвижения в президенты экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, но в итоге, такое предложение не получило поддержки.

Читайте такжеМанафорт уточнял "план по Украине" с агентом Кремля - CNNДесятки интервью и судебных документов свидетельствуют, что Килимник является посредником, который легко перемещается между российскими, украинскими и американскими покровителями и оставляет после себя массу противоречивых подозрений. Похоже, что попытка распутать окружающие его тайны оставит вопросы даже после завершения расследования специального прокурора Мюллера.

Соратники Манафорта отмечают, что команда спецпрокурора Мюллера публично не представила никаких доказательств того, что Килимник является агентом российских спецлужб. По их мнению, если бы он был агентом, тогда бы не мог свободно ездить в Соединенные Штаты и регулярно общаться с их должностными лицами. В таком случае, сотрудники Госдепартамента и американского посольства в Киеве, которые встречались с ним на протяжении многих лет, должны также стать фигурантами расследования правоохранителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США расследование шпион Дональд Трамп иносми Пол Манафорт Константин Килимник
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:01
Лауреат премии "Оскар" Рами Малек: история успеха американца с египетскими корнями
12:57
Мокрый снег и теплая одежда: погода в Украине резко ухудшится Видео
12:57
В Борисполе атаковали магазин Рошен
12:45
Порошенко относится к украинцам, как к скоту на базаре мнение
12:40
Российский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times
12:34
"Целибатное время": о каких опасностях предупреждает гороскоп на конец февраля 2019 Видео
12:14
Польша напомнила Украине о Волынской резне
12:03
Перед выборами Порошенко пообещал пенсионерам по 2400 гривен
11:38
Завоевавший "Оскар" Рами Малек упал со сцены с наградой Видео
11:33
Как Порошенко строит в Украине путинскую модель управления страной мнение
11:32
Чат с экономистом Владимиром Лановым
11:20
Песня Siren Song победительницы нацотбора на Евровидение Maruv: текст и перевод Видео
11:00
СБУ задержала экс-главу Генштаба времен Януковича - СМИ
10:59
"Сладкая жизнь закончилась": Лукашенко должен сделать выбор между Западом и Россией
10:38
В Москве с инфарктом срочно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
10:35
На крупнейшей АЭС в Украине произошло ЧП
10:22
Доллар передумал дешеветь: чего ждать от курса на этой неделе Видео
10:17
"Оскар-2019": Леди Гага и Брэдли Купер поразили чувственным выступлением Видео
10:07
Ситуация в Венесуэле вышла на стадию мягкого государственного переворота мнение
09:52
"Теперь я видел все!": Настя Каменских выложила голое фото в постели
09:50
Вашингтон ответил на угрозу Путина взять США на прицел
09:28
Надя Дорофеева лишилась ребенка: певица и ее муж жестко отреагировали на слухи
09:25
-17 градусов: украинцев на днях ждут морозы Видео
09:11
В Мариуполе разнесли палатку Порошенко Видео
09:07
Queen открыли "Оскар-2019" впечатляющим выступлением Видео
08:53
"Оскар-2019" победители: список лауреатов премии Видео
08:36
Кравчук пожаловался на свою пенсию в размере 12 минимальных пенсий
08:26
Почему Путин отдаст Курилы мнение
07:53
Аваков прокомментировал слухи о предстоящей "войне" с Порошенко
07:40
Нибиру устроит апокалипсис: ученые предупредили – Земля в смертельной ловушке Видео
07:31
Эсминец США подошел к Одессе
07:14
Віталій Портников: До Росії приїду після того, як побачу її президента на колінах перед пам’ятником Небесної Сотні
06:55
Битва за админресурс: как Порошенко отчаянно пытается подмять под себя МВД мнение
06:34
Астролог предупредил о трех опасных днях в конце февраля
06:10
В ЕС перечислили успехи и неудачи Украины после 2014 года
05:48
Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут открытия и новые возможности Видео
05:15
Все, что нужно знать о празднике Иверской иконы Божией Матери – от молитв до поздравлений Фото
04:31
В РФ прокомментировали планы Киева деколонизировать Украину
03:18
Телеведущий скончался во время гей-оргии с наркотиками
02:07
Восстановление империи: журналист оценил угрозу поглощения Беларуси Россией Видео
01:39
"Все ради мамы": Модель из Азербайджана решилась за миллионы продать свою девственность
01:16
Украина будет снабжать продуктами Объединенные Арабские Эмираты
00:50
"Призывы о помощи оправданы": эксперт пояснил причины обращений Украины к Западу
00:27
"Стыд и срам": Кравчук пожаловался на отсутствие президентской пенсии
00:01
БДСМ-оргии и откровенные позы: что публикует в Instagram эпатажная Maruv Фото Видео
24 февраля, воскресенье
23:39
На Тернопольщине под землей нашли старинную спальню с мебелью Видео
23:15
"Любимый оценил": Волочкова сменила имидж
22:47
"Однозначно будут": эксперт оценил фальсификации на выборах президента
22:22
Джамале напомнили о концертах в России после аннексии Крыма Видео
22:05
Аваков анонсировал усиление ответственности за подкуп избирателей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться