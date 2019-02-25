Российский шпион с украинскими корнями стал главным антигероем в США – The New York Times

Константин Килимник / CNBC

За почти два года, в течение которых специальный прокурор Роберт Мюллер расследует возможный сговор между Россией и президентом США Дональдом Трампом во время выборов 2016 года, самый большой резонанс вызвала фигура некого Константина Килимника. Об этом идет речь в материале The New York Times, перевод которого публикует Главред.

Маленького роста, владеющий несколькими языками, 49-летний политический консультант Константин Килимник попал в центр внимания спецпрокурора Роберта Миллера за его контакты с бывшим главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом.

Килимник родился в Кривом Роге. Уже свободно владея русским и украинским языками, он изучал шведский и английский языки в советской академии военных языков, которая была учебным полигоном для ГРУ. Со временем он присоединился к российской армии в качестве переводчика и некоторое время работал в Швеции в российской компании по экспорту вооружений.

Читайте такжеДональд Трамп согласился на допрос у Мюллера. С рядом условийВ хаотичные годы после распада Советского Союза, Килимник остался без постоянного иточника дохода. Долгое время он работал внештатным переводчиком, прежде чем устроиться на работу в 1995 году в московский офис Международного республиканского института.

В институте Килимник познакомился с группой дерзких молодых американцев, которые в конечном итоге станут ключевыми игроками в среде Манафорта и предвыборной кампании Трампа. В апреле 2005 года, Килимника уволили из института, после того, как возникли подозрения, что он передавал ФСБ России информацию о конференции института в Словакии.

Килимник быстро заслужил доверие у Пола Манафорта, который тогда работал политическим и бизнес-консультантом у украинского олигарха Рената Ахметова и российского олигарха Олега Дерипаски. Как раз поэтому, Килимник был ценным источником информации для американского посольства в Киеве, потому что не скрывал реальные мотивы местных олигархов, финансирующих партии, на которые он работал.

Килимник всегда настойчиво отрицал свои связи с российкой разведкой, но для политиков и олигархов, которые были клиентами Манафорта, он всегда оставался креатурой Москвы. К примеру, в комманде экс-президента Украины Виктора Януковича, Килимник был "известен как представитель России". Именно с помощью Манафорта и Килимника, Янукович и стал президентом Украины в 2010 году.

Начиная с 2014 года, когда Янукович убежал в Россию и началась агрессия против Украины, Килимник использовал свой доступ к американским дипломатам для урегулирования конфликта на Донбассе на условиях Кремля. Мирный план, предлагаемый Килимником, предусматривал ослабление американских санкций против России и должен был стать крупной победой внешней политики Кремля.

Внутри Украины Килимник сотрудничал с пророссийскими политическими силами с целью их победы на парламентских выборах. Касательно президентских выборов 2019 года, то Килимник даже предлагал вариант выдвижения в президенты экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, но в итоге, такое предложение не получило поддержки.

Читайте такжеМанафорт уточнял "план по Украине" с агентом Кремля - CNNДесятки интервью и судебных документов свидетельствуют, что Килимник является посредником, который легко перемещается между российскими, украинскими и американскими покровителями и оставляет после себя массу противоречивых подозрений. Похоже, что попытка распутать окружающие его тайны оставит вопросы даже после завершения расследования специального прокурора Мюллера.

Соратники Манафорта отмечают, что команда спецпрокурора Мюллера публично не представила никаких доказательств того, что Килимник является агентом российских спецлужб. По их мнению, если бы он был агентом, тогда бы не мог свободно ездить в Соединенные Штаты и регулярно общаться с их должностными лицами. В таком случае, сотрудники Госдепартамента и американского посольства в Киеве, которые встречались с ним на протяжении многих лет, должны также стать фигурантами расследования правоохранителей.