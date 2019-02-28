Российский офицер получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Долгополов / ТАСС

Военнослужащий Черноморского флота РФ и его гражданская супруга осуждены на 10 и 9 лет соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновными в совершении государственной измены военнослужащего Черноморского флота, майора Долгополова Д. А. и его сожительницу, гражданку РФ Сухоносову А. С. - в форме шпионажа.

Долгополов приговорен к 10 годам в колонии строгого режима, а Сухоносова - к 9 годам в колонии общего режима.

Они были задержаны в сентябре 2017 года ФСБ в Симферополе. Российские спецслужбы утверждают, что Долгополов работал на военную разведку минобороны Украины. А его супруга Сухоносова, была завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины .

"Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - подчеркнули в ФСБ.

Напомним, в декабре 2018 года Нижегородский областной суд приговорил украинского адвоката Игоря Кияшко к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования.