Украинскому адвокату в РФ дали 8 лет тюрьмы за шпионаж

Игорь Кияшко

Нижегородский областной суд приговорил украинского адвоката Игоря Кияшко к 8 годам колонии строгого режима украинца по обвинению в шпионаже и попытке контрабанды военного оборудования.

Как сообщает "Ъ", Кияшко якобы по заданию СБУ вывозил контрабандой детали двигателей военных самолетов и собирал документы по установке зенитно-ракетных комплексов.

Кияшко задержали в мае этого года в момент получения 42 рабочих лопаток для производства турбореактивных двигателей РД-33 истребителей МиГ-29, купленных им за $46,2 тыс. Детали Кияшко якобы планировал передать Укроборонпрому.

Ранее сообщалось, что в РФ двигатель самого тяжелого в мире серийного вертолета Ми-26 будет до 2023 года заменен российским аналогом ПД-12В агрегата запорожского завода "Мотор Сич".