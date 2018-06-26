Новый шпионский скандал: в РФ украинца обвинили в контрабанде деталей авиадвигателей

26 июня 2018, 18:55

Задержанный украинец якобы хотел приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов.

Игоря Кияшко обвинили в попытке контрабанды и шпионаже

В России задержанного гражданина Украины Игоря Кияшко обвинили в попытке контрабанды и шпионаже.

Российские следователи утверждают, что Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29, рассказал адвокат Евгений Губин, представляющий интересы обвиняемого.

В обвинение говорится, то перед поездкой Кияшко списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 лопатки за 46,2 тыс. долларов и был задержан сотрудниками ФСБ 10 апреля 2018 года в одной из нижегородских гостиниц после получения товара и передачи вознаграждения, сообщает "Интерфакс".

Кияшко предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники (ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1).

Адвокат добавил, что Кияшко также заподозрили в шпионаже.

"По их мнению, Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400", — сообщил адвокат.

Губин подчеркнул, что содержащийся в нижегородском СИЗО Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению вменяемых преступлений.

В то же время, по данным "Медизоны", Кияшко является уроженцем города Лубны Полтавской области, ему 42 года, он майор милиции в отставке.

Как рассказала его супруга, он уехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына у которого случился рецидив золотистого стафилококка, однако на следующий день перестал выходить на связь.

При этом в середине мая женщине пришло письмо из ФСБ, в котором женщину уведомили о том, что ее мужу предъявлено обвинение в контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК).

Напомним, в мае Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко, обвиненного в шпионаже, более чем к 8 годам лишения свободы.

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Россия контрабанда шпионаж Нижний Новгород Игоря Кияшко
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