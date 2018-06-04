В Москве украинца обвинили в военной контрабанде – адвокат

Имя и фамилия задержанного не уточняются
31 мая в Москве задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде запчастей к военной технике в Украину.
"Но задержан он не во время прохождения границы… Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", – уточнил адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Громадському радіо".
Адвокат намерен обратиться в украинское посольство в России, а также выехать в Москву для помощи задержанному украинцу.
"Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина", – написал Чудовский в Facebook.
Имя и фамилия задержанного не уточняются.
Ранее заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал "таксу" проезда фуры с сигаретами через линию разграничения на Донбассе.