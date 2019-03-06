Русские вымрут, как динозавры – польские СМИ

Скоро гражданами РФ будут мусульмане / pora-valit.livejournal.com

Ровиль Гайнутдинов, председатель Совета муфтиев России на конференции в Государственной Думе России, заявил, что через 15 лет треть граждан РФ будут мусульманами. В настоящее время в России проживает 20 миллионов мусульман. Скептики уже отмечают, что пронаталистские меры властей, в том числе объявленные Путиным во время последнего выступления в Совете Федерации, будут только поддерживать естественный рост населения в кавказских республиках. Об этом пишет польский историк, аналитик и журналист Марек Будзич на страницах издания Salon24.

Тем не менее, если мы исключим ошибку муфтия, у его загадочного прогноза могут быть только два рациональных объяснения. Прежде всего, может возрасти приток эмигрантов из мусульманских постсоветских республик, которые уже доминируют в большой группе рабочих в России, пишет издание.

Читайте такжеГлавная загадка внешней политики РоссииВо-вторых, нельзя исключать возможный переход россиян к исламу. Официальная русская православная церковь непопулярна. Не только потому, что годы атеизма в советское время прошли, но из-за прочных связей РПЦ с правящим лагерем России. Даже во время Пасхи православные храмы посещают в России не более 1-2% населения.

Все это побуждает некоторых российских политологов, даже довольно умеренных и прозападных выступать за интеграцию Донбасса с РФ, в первую очередь, для того, чтобы максимальное количество культурно-лингвистически ориентированных жителей восточной Украины переместилось в Россию. По их мнению, Москва должна больше зависеть от "живых людей", чем от украинских земель, даже тех, которые застроены промышленными предприятиями.

Но Гайнутдинов не ограничивался демографическими прогнозами. Он призвал российские власти построить еще больше мечетей в российских городах, потому что существующие уже заполнены. Кроме того, он обратился к представителям "органов безопасности" с просьбой прекратить искать экстремистские структуры в мечетях, поскольку действия властей оскорбляют молодых верующих и могут привести к противоположному эффекту от ожидаемого, то есть вызвать радикализацию молодежи, отмечает издание.

Читайте такжеПутин теряет власть над россиянамиИнтересно, что прото-князь Дмитрий Смирнов, член Высшего совета Русской православной церкви, священнослужитель не либерального толка, не усомнился в прогнозах Гайнутдинова. Он даже подлил масла в огонь, сказав, что его оценки "совершенно логичны", и добавил, что русские просто вымрут, а их коренные земли в 2050 году будут заселены неславянскими народами.

Ранее Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов заявил, что мусульмане не имеют права вмешиваться в дела христиан. Таким образом он ответил на заявление муфтия РФ, который выступил против предоставления автокефалии ПЦУ.