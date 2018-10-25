"Автокефалия - не ваше дело": мусульмане Украины ответили на заявление муфтия РФ

Муфтий Украины поддерживает автокефалию УПЦ / Фото: Facebook/ Саид Исмагилов

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов заявил, что мусульмане не имею права вмешиваться в дела христиан.

В Facebook он ответил на заявление муфтия РФ, который выступил против предоставления автокефалии Украине, поскольку это "противоречит божьему замыслу".

Исмагилов признался, что пока лично не увидел обращение российского муфтия в прессе, считал распространяемую информацию слухами.

"Во-первых, мусульмане не должны вмешиваться в православные дела, особенно с заявлениями о знании Божьего замысла. Во-вторых, если кто-то из мусульман и должен давать свою оценку, то исключительно мусульмане Украины. Свою позицию и позицию нашего Духовного управления я уже озвучил – мы приветствуем автокефалию", - подчеркнул Исмагилов.

Он также добавил, что не дело муфтиев из России давать свою оценку внутриукраинским вопросам.

"Мы здесь на месте и сами справимся, если наша мысль будет интересна украинскому обществу", – подчеркнул муфтий Украины.

Напомним, Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что вопрос автокефалии УПЦ решен в интересах украинского народа.

Ранее сообщалось, что иерархи Русской православной церкви полагают, что вовсе не обязаны отныне подчиняться решениям, принятым представителями Вселенского (Константинопольского) патриархата.

Как известно, конфликт между Вселенским патриархатом и РПЦ начался из-за стремления константинопольских иерархов предоставить томос об автокефалии Украинской церкви. Позднее патриарх Варлофомей прямо обвинил российских церковников в распространении "черной пропаганды".