"Большинство объединиться с УПЦ": архиепископ спрогнозировал будущее поместной церкви

23 октября 2018, 01:39

Евстратий Зоря не исключает, что пророссийские силы будут препятствовать историческому процессу.

Архиепископ Евстратий (Зоря)
Архиепископ Евстратий Зоря не сомневается, что процесс объединения церкви уже не остановить / Главред

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, главным фактором риска для объединительного процесса УПЦ будут попытки отдельных его участников сорвать или притормозить церковные преобразования.

Священнослужитель во время чата в "Главреде" подчеркнул, что объединение будет добровольным, поэтому деструктивным силам не удастся повлиять на ход создания в Украине поместной церкви.

"Так или иначе те усилия, которые уже сделаны и украинскими церквями, и украинским государством, и Вселенским патриархатом на пути к единству, являются настолько значительными и ценными, что никто из ответственных лиц не позволит попыток сделать этот процесс чьим-то заложником", - сказал он.

По мнению Естратия Зори, автокефалия УПЦ уже имеет настолько мощную каноническую базу, что сорвать его уже не представляется возможным.

"Сорвать процесс объединения, по моему мнению, уже невозможно. Ведь для него создана прочная каноническая база, есть сильная воля как в Украине, так и со стороны Вселенского патриархата. Однако попытки помешать этому процессу будут, и конечными инициаторами таких попыток являются московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине. Поэтому наша общая задача - и церквей, и государства, и общества в целом - не допустить того, чтобы такие попытки имели хотя бы малейший успех", - подчеркнул священнослужитель.

Архиепископ акцентировал, что уже есть священники УПЦ МП, которые согласны объединиться в поместную церковь и в будущем их количество будет только увеличиваться.

"Сейчас известно о примерно десяти епископах Московского патриархата, которые поддерживают объединительный процесс. Сколько примет участие в объединительном соборе, будет понятно в процессе его непосредственной подготовки. Однако можно прогнозировать, что со временем, уже после получения томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, войдут в объединение с Украинской церковью. По моим прогнозам, это будет продолжаться несколько лет и в итоге не менее двух третей тех, кто есть в МП, войдут в Украинскую церковь, - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в "Главреде" архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос автокефалии для УПЦ решен Константинопольским патриархатом,поэтому никакие российские попытки остановить реализацию этого решения не увенчаются успехом.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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