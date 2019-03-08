"Слышны взрывы": в Москве горит зона с домами "очень непростых людей"

8 марта 2019, 20:13

Пожар настолько сильный, что спасатели не могут к нему даже подступиться.

огонь_пожар
В Москве горит Серебряный бор / 1zoom.ru

В Москве горит первая линия особо охраняемой природной зоны – Серебряного бора.

Пожар настолько сильный, что спасатели не могут к нему даже подступиться.

"Горит сильно. В горящем Серебряном бору слышны взрывы… Огонь настолько сильный, что пожарные не могут подступится к очагу возгорания. Сперва тушат деревья вокруг дома", – сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, пожар начался в частном доме, распространившись затем на территорию вокруг.

"Дома там, кстати, у людей очень непростых и обеспеченных", – отмечает Telegram-канал.

Ранее под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар. В одном из сел региона на предприятии загорелись бытовые помещения.

А 20 февраля в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел масштабный пожар в подвальном помещении завода пластмасс. На заводе в Симферополе горел мазут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Москва пожар зона
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:13
"Слышны взрывы": в Москве горит зона с домами "очень непростых людей"
19:54
У российских Союзов появился серьезный конкурент: появилось видео успешной посадки Crew Dragon Видео
19:51
"Не жилец": журналист прокомментировал интервью Порошенко украинским телеканалам
19:31
Елизавета II сделала свой первый пост в Instagram, рассказав о своем удовольствии
18:56
"Хотел взять интервью у Зеленского и Тимошенко": Украина оскандалилась из-за запрета на въезд журналисту из ЕС Видео
18:38
В ПАСЕ жестко раскритиковали избирательную кампанию в Украине
18:14
"Тревожный сигнал для Украины": в Госдуме РФ позлорадствовали из-за законопроекта США о Крыме Видео
17:48
8 марта: Медведев попытался нарисовать в воздухе восьмерку и оконфузился Видео
17:26
Перевод часов в марте 2019: что важно не забыть Видео
17:21
Назначен новый посол Польши в Украине
16:40
Вера Брежнева объяснила, почему обожает 8 марта
16:31
В гробу не тот человек: на похоронах бойца ВСУ во Львове произошел казус Видео
16:10
Синоптики предупредили, когда в Киеве задождит и похолодает Видео
16:03
В Конгрессе запретили признавать Крым российским. Но есть нюанс
15:52
Девушка дня Instagram: юная модель нижнего белья Вероника Фокина Фото
15:42
В Донецке прогремел серьезный взрыв: "спасатели ДНР" назвали причину
15:39
Стриптиз в подарок: Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана Видео
15:26
С 8 Марта! Все, что пригодится на праздник – от идей подарков до поздравлений Фото Видео
15:19
Оккупанты взбесились из-за слов Климкина о заселении Крыма уголовниками
15:07
Вятрович рассказал, когда 9 мая в Украине перестанет быть выходным днем Видео
14:48
"Голый" комбинезон и глубокое декольте: Даша Астафьева снялась в смелой фотосессии Фото
14:37
СМИ узнали о "зрадном" решении Меркель по отправке кораблей к Крыму
14:21
Астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе
14:10
В конце марта Земле грозят четыре "метеоудара" — ученые Видео
14:07
НАТО подготовит "ракетный ответ" России
14:04
Ани Лорак покрасовалась в платье с декольте до пупка
13:54
Марш женщин с феминистками и ЛГБТ: в центре Киева произошли столкновения Фото Видео
13:46
Тимошенко пообещала закрыть аэропорты для Порошенко в случае ее победы на выборах
13:30
Трагедия на Киевщине: в доме погибли двое маленьких детей
13:02
"Грейтесь сегодня-завтра": синоптик рассказала, когда Украину накроет новое похолодание Видео
12:42
"Слишком откровенно": Анна Седокова покрасовалась голая в постели
12:33
Резня в центре Одессы: в результате ночной поножовщины в баре ранены шестеро
12:24
Спасатели Киева поздравили женщин с 8 марта стебным видео с элементами эротики Видео
12:22
НАБУ завело уголовные дела против омбудсмена Денисовой – СМИ Видео
11:56
"В МВД нет колдунов и мольфаров": у Авакова потроллили СБУ из-за прослушки Зеленского Видео
11:45
Потап оригинально поздравил девушек с 8 марта Видео
11:30
"Карлсон из ОРДЛО": в Сети жестко потроллили главаря "ДНР" из-за внешности
11:22
Дело Манафорта: стало известно, сколько лет экс-политтехнолог Януковича проведет за решеткой Видео
11:00
"Будет плохо": эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2 Видео
10:55
Стали известны подробности жуткого ДТП под Киевом с пятью погибшими Фото Видео
10:48
Крым как символ бессилия и капитуляции Запада перед Путиным мнение
10:45
Семейно-спортивная драма с элементами экшена: Оля Полякова представила новый клип Видео
10:27
Морозы возвращаются: синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах Видео
10:08
"Так и манишь": Леся Никитюк покорила сеть горячим фото в лифте
09:58
Украина заявила о возможности создания ракетного вооружения из-за выхода России из ДРСМД Видео
09:45
Курс валют в Украине: евро еще дальше откатился от психологической отметки
09:36
В Греции суд снял обвинения с задержанных украинских моряков
09:15
"Спасатель" у боевиков: Ляшко рассказал о брате-предателе
08:50
Стало известно, какими будут бюллетени на выборах-2019 Видео
08:45
Ошибки и волнение: Хацкевич назвал причины разгрома от Челси
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться