"Слышны взрывы": в Москве горит зона с домами "очень непростых людей"

В Москве горит Серебряный бор / 1zoom.ru

В Москве горит первая линия особо охраняемой природной зоны – Серебряного бора.

Пожар настолько сильный, что спасатели не могут к нему даже подступиться.

"Горит сильно. В горящем Серебряном бору слышны взрывы… Огонь настолько сильный, что пожарные не могут подступится к очагу возгорания. Сперва тушат деревья вокруг дома", – сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, пожар начался в частном доме, распространившись затем на территорию вокруг.

"Дома там, кстати, у людей очень непростых и обеспеченных", – отмечает Telegram-канал.

Ранее под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар. В одном из сел региона на предприятии загорелись бытовые помещения.

А 20 февраля в Симферополе (захваченный Россией Крым) произошел масштабный пожар в подвальном помещении завода пластмасс. На заводе в Симферополе горел мазут.