В Египте убийце украинки присудили смертельный приговор

Марину Иваненко убил вор за мобильный телефон и кредитки / Фото: скриншот видео ТСН

В Египте суд приговорил к смертной казни убийцу гражданки Украины Марины Иваненко, которая была убита 22 февраля 2018 года в гостинице неподалеку от Хургады, где она жила вместе с мужем и работала.

Как сообщает Ahram Online, уголовный суд египетской провинции Красное Море в Хургаде признал виновным в убийстве госслужащего Омара Р.

29-летняя Марина Иваненко стала жертвой вора, который в погоне за наживой не остановился перед тяжким преступлением. В роковой день муж девушки ушел, оставив ее в номере одну. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, ворвался в дом с целью воровства и напал на украинку.

Марина оказала преступнику сопротивление, а он схватил нож и нанес жертве 10 ран. Затем египтянин украл мобильный телефон убитой и кредитные карточки семьи, а окровавленную одежду и нож бросил в море.

Окровавленное тело девушки нашел муж, с которым девушка прожила в Египте 1,5 года. Мужчина вызвал полицию, и правоохранителям удалось задержать убийцу по горячим следам.

Напомним, тело умершего в Египте британского туриста привезли на родину без некоторых внутренних органов.