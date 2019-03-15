Устроивший расстрел в Новой Зеландии Брентон Таррант приезжал в Украину

Австралийский террорист написал об этом в своем манифесте
Австралиец Брентон Таррант, который устроил теракт в Новой Зеландии, ранее посещал Украину.
Об этом говорится в его манифесте, который был опубликован в сети накануне совершения теракта.
"Больше некуда бежать, не осталось ни одного места, которого бы не коснулась замещающая миграция. На Западе нет ни одного места, которое хотя бы близко подошло к уровню рождаемости, которое указывало бы на уровень жизненности и силы. Не осталось того укромного луга, на который можно было бы лечь усталым телом, отдохнуть головой и подождать, пока все это уляжется.
Вы не найдете передышки ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где бы то ни было в мире. Я знаю, потому что был там", - пишет Таррант в своем манфесте.
Как сообщалось ранее, Таррант уже задержан.