Устроивший расстрел в Новой Зеландии Брентон Таррант приезжал в Украину

15 марта 2019, 14:39

Австралийский террорист написал об этом в своем манифесте

Брентон Таррант, снимок сделан в Пакистане в 2018 году.
Брентон Таррант, снимок сделан в Пакистане в 2018 году. / ABC

Австралиец Брентон Таррант, который устроил теракт в Новой Зеландии, ранее посещал Украину.

Об этом говорится в его манифесте, который был опубликован в сети накануне совершения теракта.

"Больше некуда бежать, не осталось ни одного места, которого бы не коснулась замещающая миграция. На Западе нет ни одного места, которое хотя бы близко подошло к уровню рождаемости, которое указывало бы на уровень жизненности и силы. Не осталось того укромного луга, на который можно было бы лечь усталым телом, отдохнуть головой и подождать, пока все это уляжется.

Вы не найдете передышки ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где бы то ни было в мире. Я знаю, потому что был там", - пишет Таррант в своем манфесте.

Как сообщалось ранее, Таррант уже задержан.

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Украина террорист мигранты Новая Зеландия Брентон Таррант
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