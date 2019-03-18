Экс-стажерка Первого канала поведала, как функционирует российская телепропаганда

Ведуший Время покажет Артем Шейнин / скриншот из видео

Российская студентка Вероника Косаткина подробно рассказала о механизмах работы кремлевской телепропаганды, которые ей довелось наблюдать вблизи в бытность стажеркой в передаче Время покажет на Первом канале.

Соответствующий ролик девушка опубликовала на своем канале на портале YouTube. Руководство поставило перед Косаткиной поиск жителей Украины, которых можно было бы пригласить на эфир с целью подтверждения установок кремлевских пропагандистов об "ужасах бандеровцев" и т.д.

Кроме того, однажды девушка попала в число тех сотрудников программы, которые принимают звонки телезрителей в студии, и тогда ей пришлось выслушивать и откровения о "жидомасонах", и гадости, и даже признания пенсионерки, которая призналась, что страдает от болей в сердце, но она "никак не может оторваться от телеэкрана".

В конце своего видео Косаткина откровенно недоумевала − как ее бывшим сослуживцам удается "терпеть целыми днями ту агрессивную пропаганду, которую им льет в уши автор программы "Время покажет" Артем Шейнин.

Напомним, ранее политолог объяснила, как влияет на умы кремлевская пропаганда. Позднее одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев цинично с экрана обратился к украинцам.