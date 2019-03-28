Бразилия требует от России вывода войск из Венесуэлы

Бразилия не поддерживает режим Мадуро / Reuters

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо заявил, что прибывшие накануне в Венесуэлу российские войска должны немедленно покинуть страну, поскольку они намерены оказывать поддержку правительству Николаса Мадуро.

"Если их идея заключается в том, чтобы удержать Мадуро у власти как можно дольше, то это означает, что все больше людей будут голодать и покидать страну, и что масштабы венесуэльской трагедии продолжат расти", - цитирует Reuters бразильского дипломата.

Он высказал мнение, что поддержка режима Мадуро станет причиной социально-экономического коллапса в стране, поэтому выход из кризиса может обеспечить проведение выборов под руководством лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Читайте такжеСША выдвинули ультиматум армии ВенесуэлыАраужо считает, что венесуэльский народ страдает, и мировая общественность должна сделать все, чтобы им помочь.

К заявлению присоединился и президент Бразилии Жаир Болсонару, которого считают сторонником президента США Дональда Трампа. Он заявил о необходимости доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи и гарантировал военное невмешательство в дела соседней страны. Он также раскритиковал Россию за поддержку Мадуро.

Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль должен немедленно отозвать своих военнослужащих из Венесуэлы.

Напомним, в Венесуэлу в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара на двух военно-транспортных самолетах прилетели российские военнослужащие, которые будут сотрудничать с венесуэльским спецназом, армией и полицией.