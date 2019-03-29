В Польше украинский заробитчанин получил 15 лет тюрьмы за пьяное убийство топором

29 марта 2019, 18:26

Обвиняемый рассказал, что в ночь убийства он распивал алкогольные напитки и проиграл на автоматах 100 злотых.

Топор, убийство
В Польше украинец убил поляка топором / atn.ua

Суд в польском городе Познань приговорил 23-летнего украинского заробитчанина к 15 годам тюрьмы, который в январе прошлого года убил топором мужчину в игровом зале в городе Любонь.

При этом после убийства украинец пытался сжечь зал игровых автоматов. После задержания мужчина признался в совершении преступления, сообщает Польское радио.

Обвиняемый рассказал, что в ночь, когда произошло убийство, он распивал алкогольные напитки и проиграл на автоматах около 100 злотых.

"Затем вышел из дома, хотел поиграть еще раз. Я взял с собой топор. Я ударил неострой частью, а обухом (...) Затем поджег какую-то газету и бросил в корзину", - рассказал обвиняемый подробности убийства.

Украинец рассказал, что приехал в Польшу в 2015 году: "Я приехал, потому что хотел убежать от армии, в Украине продолжается война. Я хотел тоже заработать, в Украине низкие зарплаты, я имел визу на полгода".

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По его словам, он нашел нелегальную работу, потому что не хотел возвращаться в Украину.

Отметим, что сторона обвинения указала в суде, что обвиняемый совершил преступление, однако непонятно только то, для чего он это сделал.

"Абсурдность всей этой ситуации заключается в том, что обвиняемый совершил страшное преступление и в настоящее самом деле, когда рационально смотрит назад на это событие, он не знает, для чего это сделал ", - отметил судья.

При этом задержанного обвинили также в хранении наркотиков.

Примечательно, что отвечая на вопрос прокурора о мотиве преступления, обвиняемый ответил: "Я уже год думаю об этом, и не могут даже себе ответить на этот вопрос. Этот человек ничего плохого не сделал".

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином.

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