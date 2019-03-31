Страна Оз по-китайски: из-за мощного торнадо пострадали 18 детей

Торнадо унес аттракцион с 18 детьми / South China Morning Post

В городе Юйчэн китайской провинции Хэнань из-за торнадо пострадали 18 детей.

Ветер просто снес надувной батут-аттракцион с маленькими посетителями. В результате малши получили различной степени тяжести травмы.

Им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Видео инцидента уже выложили на YouTube:

Напомним, прошлым летом между Ужгородом и Мукачево прошел сильный смерч, было опубликовано видео.

А в июле 2018 в Беляевском районе Одесской области бушевал смерч, пострадал 14-летний мальчик — потоки воздуха подняли подростка вверх на несколько секунда, а потом он упал на землю.