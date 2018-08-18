Между Ужгородом и Мукачево прошел сильный смерч, появилось видео

Смерч или группа смерчей хорошо наблюдались издалека / Скриншот видео с youtube.com

На Закарпатье зафиксировали не самое привычное зрелище для этих мест - торнадо. По словам очевидцев, большой вихрь торнадо был зафиксирован недалеко от трассы между Ужгородом и Мукачево.

Видео с явлением природы опубликовал на странице в Facebook пользователь Александр Черепаня.

Напомним, в июле в Беляевском районе Одесской области бушевал смерч, пострадал 14-летний мальчик — потоки воздуха подняли подростка вверх на несколько секунда, а потом он упал на землю.