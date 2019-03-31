Потеря потерь: потерялась картина да Винчи за 450 миллионов долларов

31 марта 2019, 21:44

Продали Спасителя в ноябре 2017 года саудовскому принцу.

Спаситель мира. Леонардо да Винчи
Спаситель мира руки Леонардо да Винчи исчез / Газета.ру

The New York Times сообщил об исчезновении картины Спаситель мира, написанную гением Леонардо да Винчи и которую в последний раз продали за 450 миллионов долларов.

Продали Спасителя в ноябре 2017 года саудовскому принцу Бадеру бин Абдулле бин Мухаммеду бин Фархану аль-Сауду, который якобы выступал посредником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

После этого филиал Лувра в ОАЭ собирался выставлять картину в Абу-Даби в сентябре 2018. Однако выставка так и не состоялась: полотно исчезло с радаров. Сорвалась и экспертиза полотна, которую собирались провести в Цюрихе. Причем экспертизу отменили без каких-либо официальных комментариев.

По одной из версий, наследный принц Саудовской Аравии решил держать картину у себя картину, поэтому ее и не показывают общественности. Так ли это, узнать затруднительно: в саудовском посольстве в Вашингтоне от комментариев отказались.

Ранее астролог рассказал, как Порошенко готовится к побегу. В случае проигрыша на выборах Петр Порошенко, скорее всего, окажется в Испании, у себя на даче, отметил Росс.

"Весь антиквариат он уже туда перевез. Он не откладывает это на последний момент, как Янукович", – резюмировал он.  

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины и нашли само полотно. Таганский районный суд Москвы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сам крымчанин утверждает, что своим поступком хотел привлечь к себе внимание.

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