"Весь антиквариат уже перевез": астролог рассказал, как Порошенко готовится к побегу

Журналисты утверждают, что нашли дом Порошенко в Испании / strana.ua

Коррупционный скандал в оборонке может убить 3-5% рейтинга Петра Порошенко. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В чем суть скандала? Порошенко хочет снять министра внутренних дел Авакова. У Авакова же был компромат на президента, вот он его и выдал, так что Аваков "показал зубы". Эта история серьезно повлияет на рейтинги власти, в частности, Порошенко. Она может уничтожить 3-5% рейтинга Порошенко", - сказал астролог.

Читайте такжеНардеп Лещенко рассказал, куда уедет Порошенко в случае проигрыша на выборахПо словам Росса, если Порошенко уберет Авакова, то милиция будет полностью ему подчинена.

"Это плюс 10% Порошенко на выборах. Если Аваков остается, то выборы пройдут более-менее честно. Сейчас самый опасный момент для Авакова – он может потерять должность в этом месяце", - сказал астролог.

Росс считает, что действующий президент сможет выиграть выборы только с помощью фальсификаций.

"В день выборов – 31 марта – можно ожидать буйства фальсификаций, тумана и обмана на выборах. В результате всего этого результат первого тура выборов может потрясти украинцев – он окажется просто фантастическим. Результат, который покажут, просто удивит, потому что рейтинги кандидатов, которые показывали социологические компании до 31 марта, будут кардинально отличаться от картины, которую покажут выборы", - отметил он.

В случае проигрыша на выборах Петр Порошенко, скорее всего, окажется в Испании, у себя на даче, отметил Росс.

"Весь антиквариат он уже туда перевез. Он не откладывает это на последний момент, как Янукович", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.