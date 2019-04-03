Скандальных пропагандистов Скабееву и Попова решили засудить

На одиозную российскую телепропагандистку Ольгу Скабееву и ее соведущего Евгения Попова подали в суд.

Защитник Надежды Савченко и Pussy Riot Марк Фейгин, которого в апреле 2018 года в России лишили адвокатского статуса, подал против них, а также против ВГТРК иск, требуя опровергнуть "недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию".

Читайте также"Мрут без нашего газа": российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодовСудя по всему, экс-адвоката ведущие умудрились оскорбить в программе 60 минут от 15 ноября прошлого года, где ведущие его назвали "уголовником" и "полу-уголовником", пишет RNS.

В пресс-службе телекомпании в свою очередь заявили, что незавершенные судебные процессы не комментируют.

Напомним, ранее Скабеева устроила истерику на росТВ из-за "бандеровцев", а также пригрозила Украине утратой патриархата из-за томоса об автокефалии.