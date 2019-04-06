"Климкин анализы сдавал?": в России ответили на заявление МИД о счете за оккупацию

Мария Захарова решила перевести стрелки на перипетии украинской предвыборной кампании / Reuters

Спикер российского МИД Мария Захарова с сарказмом заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счет "за столетия оккупации".

В Facebook Захарова процитировала информацию из СМИ с резким заявлением Климкина. А затем написала краткий комментарий с намеком на избирательную кампанию в Украине.

"Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся", - задала она риторический вопрос.

Напомним, Климкин заявил, что Киев может выставить Москве счет "за столетия оккупации", и он будет настолько значительным, что "никакой России не останется".

Ранее в Госдуме предложили обязать Украину выплатить компенсацию за потери Крыма.