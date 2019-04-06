"России не останется": Климкин заявил о праве Украины на компенсацию за "столетия оккупации"

Павел Климкин / УНИАН

Украина может потребовать от России возместить "столетия оккупации", заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства отреагировал на информацию о создании в Госдуме рабочей группы, которая с "обоснованными цифрами и фактами" должна подготовить документ с оценкой "урона Крыму" со стороны Украины.

"Вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется", — подчеркнул Климкин в эфире Эспрессо и добавил, что инициатива Госдумы — "тотальный бред".

Напомним, ранее в Госдуме предложили обязать Украину выплатить компенсацию за потери Крыма.