Климкин предложил подумать о компенсации Украине за века российской оккупации

Павел Климкин / REUTERS

Руководитель МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в ироническом тоне обсуждение Госдумой РФ вопроса о взыскании долгов с Украины за экономические потери Крыма с 1991 года.

"У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины. А хотя..." — написал главный украинский дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее Климкин обвинил Россию в подготовке новой газовой войны, а также не увидел катастрофы в массовом отъезде украинцев за рубеж.