Европа ищет диалога с Россией – эксперт

Евросоюз и Россия / rtvi.com

Со стороны международных организаций, в том числе и ПАСЕ, по отношению к России идет двойственная политика. Об этом пишет директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков в своей колонке на Главред.

"Под влиянием США сдерживается противостояние и продолжается санкционная политика. А в Европе, напротив, сохраняется предрасположенность к диалогу в самых разнообразных формах - и государственная политика, и политика законодательных структур, и взаимодействие по большому и среднему бизнесу", - считает Рудяков.

По мнению политолога, эта линия присутствует в европейских кругах на всех уровнях - политических, деловых, духовных, гуманитарных, интеллектуальных.

"Было время, когда Америка сильно давила. И Европа вынуждена была полностью ложиться под это давление. А сейчас она поднимают голову. И то, что произойдет с возвратом России в ПАСЕ - это только первая ласточка. Потом пойдут другие проявления настроя европейцев на восстановление диалога России", - прогнозирует эксперт.

Ранее в Сенате США рассказали, почему "устали" от антироссийских санкций.